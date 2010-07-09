Формула-1. Гран-при Великобритании. Результаты 1-й практики

Гран-при Великобритании. 1-я практика. Феттель показал лучшее время, Хэмилтон – второй, Кубица – третий, Петров – 12-й, все результаты Гран-при Великобритании Сильверстоун 9 июля 2010 года 1-я практика 1. Себастьян Феттель («Ред Булл») – 1.32,280 2. Льюис Хэмилтон («Макларен») +0,334 3. Роберт Кубица («Рено») +0,445 4. Марк Уэббер («Ред Булл») +0,467 5. Адриан Сутиль («Форс-Индия») +0,688 6. Нико Росберг («Мерседес») +1,038 7. Нико Хюлькенберг («Уильямс») +1,097 8. Дженсон Баттон («Макларен») +1,239 9. Михаэль Шумахер («Мерседес») +1,675 10. Рубенс Баррикелло («Уильямс») +1,736 11. Себастьян Буэми («Торо Россо») +1,852 12. Виталий Петров («Рено») +2,085 13. Фернандо Алонсо («Феррари») +2,210 14. Пол ди Реста («Форс-Индия») +2,300 15. Камуи Кобаяси («БМВ-Заубер») +2,430 16. Педро де ла Роса («БМВ-Заубер») +2,621 17. Фелипе Масса («Феррари») +2,757 18. Хайме Альгерсуари («Торо Россо») +3,038 19. Хейкки Ковалайнен («Лотус») +4,467 20. Тимо Глок («Верджин») +5,050 21. Лукас ди Грасси («Верджин») +5,238 22. Карун Чандок («Хиспания») +6,455 23. Файруз Фаузи («Лотус») +7,230 24. Сакон Ямомото («Хиспания») +7,393