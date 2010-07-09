Надаль стал совладельцем испанского футбольного клуба

Один из лучших теннисистов мира Рафаэль Надаль, ставший в нынешнем году победителем Roland Garros и Уимблдона, приобрел часть акций футбольного клуба «Мальорка», долги которой оцениваются в 85 млн евро. «Мальорка» давно испытывала трудности с финансами. Недавно клуб-должник купила целая группа инвесторов, куда и вошел Рафаэль Надаль. Стоит отметить, что сам испанец родом с Балеарских островов, в которые входит Мальорка. «Я хочу сделать все, что в моих силах. Очень хочу, чтобы новый проект стал успешным», - сказал Надаль официальному сайту клуба . Стоит добавить, что главным тренером команды сейчас является датчанин Микаэль Лаудруп, а помогает ему дядя и тренер Рафаэля Анхель Надаль.