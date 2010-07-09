Бокс. Белов: Силы воли и характера у Поветкина больше, чем у Кличко

Александр Поветкин может победить чемпиона мира по версиям IBF и WBO в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко за счет силы воли и бойцовского характера, заявил тренер российского боксера Валерий Белов. «Бой, конечно, будет не из легких, но я считаю, что силы воли и бойцовского характера у Саши побольше, чем у Владимира, - сказал Белов. - Вот за счет этих качеств он и может победить Кличко». Собеседник агентства считает, что Поветкину необходимо будет «работать на ближней дистанции», передает «РИА«Новости». «Саше надо за счет нырков и уклонов стараться подходить к Кличко поближе и постоянно атаковать, - отметил тренер. - А если работать на удобной для Кличко дальней дистанции, то ничего хорошего не выйдет». По мнению Белова, Поветкину до встречи с Кличко необходимо провести еще один поединок. «Думаю, Саше надо провести какой-нибудь бой с второстепенным соперником, - сказал тренер. - У него получается слишком большой коридор между поединками (последний бой Поветкин провел 13 марта нынешнего года), а эта встреча окажет ему несомненную пользу, и с Кличко он будет боксировать более уверенно». Напомним, бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF между россиянином Александром Поветкиным и Чемпионом мира IBF и WBO Владимиром Кличко состоится 11-го сентября, а не 18-го, как сообщалось ранее.