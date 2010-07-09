Палермо: Марадона является идеальным тренером для сборной

Наставнику сборной Аргентины Диего Марадоне продолжают оказывать поддержку на родине, сообщает Clarin. На этот раз в защиту Марадоны выступил форвард «Бока Хиниорс» и национальной команды Аргентины Мартин Палермо. «Диего является идеальным тренером для сборной и заслуживает того, чтобы остаться на своем посту. Он должен взять реванш за поражение на мундиале в ЮАР. Марадона обладает всеми необходимыми качествами и предпосылками для работы на этом посту», - заявил Палермо. Напомним, что Марадона включил Палермо в состав 23 игроков «альбиселесте», отправившихся в ЮАР.