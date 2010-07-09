Бокс. 23 июля в Украине может стать на одного чемпиона мира больше

23 июля Украина имеет отличный шанс получить очередного чемпиона мира в профессиональном боксе. В этот день в городе Лемуре, Калифорния, США, знаменитый винницкий боксер Вячеслав Узелков, представляющий промоутерскую компанию братьев Кличко «K2 Promotions» выйдет в ринг против действующего Чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Бейбута Шуменова из Казахстана. Этот бой станет одним из наиболее интригующих и значимых противостояний этого лета. 31-летний Узелков на профессиональном ринге выиграл 22 боя и не потерпел ни единого поражения, при этом 14 побед одержал нокаутом. За 2008 и 2009 Вячеслав провел четыре защиты престижного Интерконтинентального титула WBA, завоевав репутацию одного из самых перспективных полутяжей в мире и статус официального претендента на пояс Чемпиона мира по этой версии. Зрелищный, взрывной нокаутер Узелков уже давно стал настоящей звездой на рингах Украины, и теперь ему представилась отличная возможность во весь голос заявить о себе в мировом масштабе. Что касается его соперника, то 27-летний Шуменов феноменально быстро дошел до вершины, став Чемпионом мира уже в десятом поединке – всего лишь через два года и два месяца после начала профессиональной карьеры. На счету Бейбута – 9 побед, одно поражение, которое ему нанес в августе прошлого года тогдашний обладатель чемпионского пояса WBA – испанский «технарь» Габриэля Кампильо. Со второй попытки Шуменов таки стал Чемпионом мира, победив испанца по очкам спорным решением судей в реванше, состоявшемся через полгода после их первого сражения. Напомним, что Узелкову также довелось пересечься в ринге с Кампильо, и Вячеслав справился с будущим Чемпионом мира гораздо увереннее Бейбута, послав Габриэля в тяжелый нокаут в шестом раунде. «Чтобы не было вопросов, нужно нокаутировать Шуменова – это как раз то, что я собираюсь сделать», - сказал Узелков. – Он завладел титулом ненадолго. Титул Чемпиона теперь должен перейти ко мне». Украинским любителям бокса возможность увидеть поединок Узелкова против Шуменова предоставит медиа-группа «Интер» при поддержке международного бренда Nemiroff. Трансляция боя состоится на телеканале «Интер» как в прямом эфире (около пяти утра в ночь с 23 на 24 июля), так и в записи.