ЧМ-2010. Вратарь сборной Голландии получил травму

Основной вратарь сборной Голландии по футболу Мартен Стекеленбург получил травму перед финальным матчем чемпионата мира 2010 года, в котором голландцы сыграют со сборной Испании. Участие Стекеленбурга в решающей встрече оказалось под вопросом. Об этом сообщает голландское интернет-издание NUSport. После матча со сборной Уругвая (3:2) в полуфинале чемпионата мира вратарь пожаловался медикам на боли в спине и шее. Кроме того, Стекеленбург получил травму бедра. Издание называет эту травму «легкой». Скорее всего, голкипер сможет принять участие в матче с Испанией, однако в том случае если травма окажется серьезной, вместо Стекеленбурга ворота сборной Голландии в финальном поединке будет защищать Михел Ворм, выступающий за клуб "Утрехт". Ворм провел за сборную Голландии только четыре матча. Матч Голландия - Испания состоится 11 июля в Йоханнесбурге на стадионе «Соккер Сити». Эта встреча начнется в 21:30, передает «Лента.ru».