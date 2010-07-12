Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер стал обладателем «Золотой бутсы» – приза, который вручается лучшему бомбардиру ЧМ. По пять мячей на турнире провели Диего Форлан (Уругвай), Давид Вилья (Испания), Уэсли Снейдер (Голландия) и Томас Мюллер. Однако у немца наибольшее количество результативных передач – три. У трех остальных футболистов по одной. Второй приз достался Вилье, так как он провел на поле меньше минут, чем Снейдер (оба сыграли по шесть матчей, у Форлана – семь). sports.ru