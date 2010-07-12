Кубок Дэвиса: Россия проиграла Аргентине в 1/4 финала

Сборная России проиграла Аргентине в 1/4 финала Кубка Дэвиса. В решающей одиночной встрече Михаил Южный в трех сетах уступил Давиду Налбандяну со счетом 6:7 (5:7), 4:6, 3:6. Таким образом, россияне уступили аргентинцам со счетом 2:3. В полуфинале Аргентина сыграет со сборной Франции, которая в 1/4 финала победила Испанию. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Матч Россия - Аргентина проходил в Москве с 9 по 11 июля. 9 июля Николай Давыденко уступил Налбандяну, а Южный обыграл Леонардо Майера. 10 июля в парной встрече Эдуардо Шванк и Орасио Себальос победили Давыденко и Игоря Куницына. 11 июля Давыденко сравнял счет в поединке, победив Шванка. Сборная России уступила в домашнем матче Кубка Дэвиса впервые за 15 лет и, как и в 2009 году, выбыла из турнира на стадии 1/4 финала. В полуфиналах Франция сыграет с Аргентиной, а Сербия, обыгравшая Хорватию, сыграет с Чехией, которая в 1/4 финала взяла верх над сборной Чили. Lenta.ru