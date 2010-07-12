Результативность ЧМ-2010 стала самой низкой в истории после мундиаля-1990

Средняя результативность на ЧМ-2010 стала одной из самых низких за все время проведения мундиалей. Всего в ЮАР было забито 145 голов (2,27 мячей за матч). Таким образом, ЧМ-2010 опередил только турнир в Италии 1990 года, когда в среднем за игру забивалось 2,21 гола. При этом в мундиале-1990 было сыграно только 52 матча, а на ЧМ-2010 – 64 (увеличение числа команд-участниц произошло в 1998 году на турнире во Франции). Средняя результативность на чемпионатах мира с 1990 года: ЧМ-1990 (Италия) – 2,21 ЧМ-1994 (США) – 2,71 ЧМ-1998 (Франция) – 2,67 ЧМ-2002 (Япония и Южная Корея) – 2,52 ЧМ-2006 (Германия-2006) – 2,3 sports.ru