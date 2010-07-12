Л/атлетика. Состав команды на ЧЕ в Барселоне

Исполком Федерации легкой атлетики Украины утвердил состав сборной на чемпионат Европы в Барселоне (27 июля - 1 августа). В команду вошли 62 атлета и 34 представителя официальной делегации. Мужчины 200м – Игорь Бодров 400м – Дмитрий Островский (+4х400) 5000м – Сергей Лебидь 400м с/б – Станислав Мельников (+4х400) Длина – Александр Солдаткин Высота – Дмитийо Демьянюк, Александр Нартов, Андрей Проценко*** Тройной – Виктор Кузнецов Шест – Максим Мазурик, Денис Юрченко Диск – Иван Гришин, Алексей Семенов*** Молот - Алексей Сокирский Копье – Александр Пятница, Роман Авраменко, Дмитрий Косинский Десятиборье – Алексей Касьянов, Евгений Никитин Спортивная ходьба – Сергей Будза (50км), Иван Лосев (20км), Руслан Дмитренко (20км), Андрей Ковенко (20 і 50км) Марафон – Василий Матвийчук, Александр Ситковский, Алексей Рыбальченко 4х400м – Владимир Бураков, Михаил Кныш, Максим Наконечный *** Андрей Проценко и Алексей Семенов утверждены в составе команды, но при условии, что на финале Кубка Украины 14-15 июля Андрей покажет в прыжках в высоту свой стабильный результат, а Алексей выполнит квалификационный норматив, до которого атлету не хватает 3 см. Женщины 100м – Олеся Повх, Мария Ремень (+4х100м) 200м – Елизавета Брызгина (+4х100м) 800м – Наталия Лупу, Юлия Кревсун (+4х400м), Ольга Завгородняя (+4х400м) 1500м – Анна Мищенко 100м с/б – Евгения Снигур 400м с/б – Анастасия Рабченюк (+4х400), Анна Титимец (+4х400), Анна Ярощук (+4х400) Длина – Виктория Рыбалко Высота – Вита Степина Тройной – Ольга Саладуха, Лилия Кулик Диск – Екатерина Карсак Молот – Наталия Золотухина Копье – Вера Ребрик Семиборье – Наталия Добрынская, Людмила Йосипенко, Анна Мельниченко Марафон – Татьяна Филонюк, Елена Билощук, Вера Овчарук, Светлана Станко 4х100м – Наталия Погребняк, Кристина Стуй, Елена Чебану 4х400м – Антонина Ефремова, Дарина Приступа, Ксения Карандюк, Алина Логвиненко Апайчев О.В - главный тренер Бардаков П.А. - начальник команды Тиртишник В.Г. - технический лидер