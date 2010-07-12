Касильяс: Это похоже на исполнение детской мечты

Голкипер сборной Испании Икер Касильяс прокомментировал победу своей команды в финале ЧМ-2010 над Голландией (1:0). «Работа вратаря – не дать забить сопернику, при этом не имеет значения, как вы это сделали. Важны действия не только голкипера, но и защиты, поэтому каждый заслуживает признания. Я так счастлив, это была незабываемая ночь. Это похоже на исполнение детской мечты, когда вы смотрели на победы Бразилии, Франции и Италии. Это то, что вы видите по телевизору или в компьютерных играх. Это то, что вы видите по всему миру, но не можете представить, что когда-то это произойдет и с вами. Честно говоря, я до сих пор не могу поверить в нашу победу», – приводит слова футболиста официальный сайт ФИФА.