Уэббер выиграл Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании Сильверстоун 11 июля 2010 года Гонка 1. Марк Уэббер («Ред Булл») – 1:24.38,200 2. Льюис Хэмилтон («Макларен») +1,360 3. Нико Росберг («Мерседес») +21,307 4. Дженсон Баттон («Макларен») +21,986 5. Рубенс Баррикелло («Уильямс») +31,456 6. Камуи Кобаяси («БМВ-Заубер») +32,171 7. Себастьян Феттель («Ред Булл») +36,734 8. Адриан Сутиль («Форс-Индия») +40,932 9. Михаэль Шумахер («Мерседес») +41,599 10. Нико Хюлькенберг («Уильямс») +42,012 11. Витантонио Лиуцци («Форс-Индия») +42,459 12. Себастьян Буэми («Торо Россо») +47,627 13. Виталий Петров («Рено») +59,371 14. Фернандо Алонсо («Феррари») +1.02,385 15. Фелипе Масса («Феррари») +1.07,489 16. Ярно Трулли («Лотус») +1 круг 17. Хейкки Ковалайнен («Лотус») + 1 круг 18. Тимо Глок («Верджин») +2 круга 19. Карун Чандок («Хиспания») +2 круга 20. Сакон Ямамото («Хиспания») +2 круга Сошли: Хайме Альгерсуари («Торо Россо») – 45 круг Педро де ла Роса («БМВ-Заубер») – 30 круг Роберт Кубица («Рено») – 20 круг Лукас ди Грасси («Верджин») – 10 круг