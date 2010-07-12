Налбандян: Буду отмечать победу с русской водкой и русскими девушками

Аргентинец Давид Налбандян, принесший своей сборной в Кубке Дэвиса два очка в матче против команды России, прокомментировал итоговую победу своей команды. «Действительно, я играю после очень долгого перерыва, но я не удивлен своим результатом, потому что знаю, как хорошо могу играть. Могу сказать, что тем ребятам, которые не верили в меня, когда я предпочел пропустить «Уимблдон» и тренировался две недели в Аргентине, теперь придется поверить. Буду отмечать победу с русской водкой и русскими девушками», – приводит слова теннисиста специальный корреспондент Sports.ru Михаил Мельников.