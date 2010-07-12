ЧМ. Уэбб стал самым молодым арбитром финалов за 72 года

Английский арбитр Говард Уэбб стал самым молодым судьей за 72 года, которому доверили работать в финале чемпионата мира. 38-летний Уэбб вчера обслуживал финальный матч ЧМ-2010 Испания – Голландия. В 1938 году моложе него был Пьер Жорж Луи Капдевиль. Уэбб – четвертый по старшинству судья финала ЧМ. Уэбб – четвертый английский судья, который работал в финальном матче мундиаля. Этот показатель является рекордным. Дважды финалы обслуживали бразильцы, французы и итальянцы. Кроме того, Уэбб первый арбитр, в один год получивший право работы в финале Лиги чемпионов и чемпионата мира, сообщает Infostrada.