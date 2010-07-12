Уэбб показал рекордное количество предупреждений в финале ЧМ

Английский арбитр Говард Уэбб в финальном матче ЧМ-2010 Голландия – Испания (0:1) показал 14 желтых карточек, что является рекордом для решающей встречи мундиаля. Одна из которых автоматически превратилась в красную для Джони Хейтинги. Ранее рекорд принадлежал финальной игре ЧМ-1986 ФРГ – Аргентина, когда бразилец Ромуальд Арпи Фильо показал шесть предупреждений. Напомним, что за 13 минут в первом тайме англичанин раздал пять желтых карточек. Испанцам и голландцам не хватило двух предупреждений, чтобы повторить рекорд чемпионатов мира – 16 желтых карточек. sports.ru