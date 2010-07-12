Рыбаков пропустит чемпионат Европы

Чемпион мира-2009 в прыжках в высоту Ярослав Рыбаков принял решение не участвовать в чемпионате Европы, который пройдет в Барселоне. «Я не поеду, хотя был освобожден от отбора как действующий чемпион мира. В моем решении нет ничего страшного, проблем в мужской высоте у нас сейчас не наблюдается. Есть Иван Ухов, есть олимпийский чемпион Андрей Сильнов, есть другие ребята. Бывали, конечно, сезоны, когда нужно было помочь команде, но сейчас это не так принципиально. Для себя решил, что не совсем готов выступать, последние старты это подтвердили. Безусловно, финансовый вопрос тоже важен – выступления на чемпионатах Европы не отмечаются достойной премией. Но вовсе не это стало определяющим. Дело именно в настрое, готовности на данный момент. Это ни в коем случае не отступление, не шаг назад! Я много работаю, это просто такая небольшая пауза», – приводит слова Рыбакова «Весь спорт».