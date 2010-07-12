Лев: У нас нет оснований для уныния

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после победы в матче за третье место чемпионата мира в ЮАР над Уругваем (3:2) заявил, что его команда здорово выступила на этом чемпионате. «Мы отдавали себе отчет в том, как важно завершить турнир победой, поэтому наши футболисты были очень рады после игры. Нашей целью было завершить чемпионат финалом на стадионе «Соккер сити», но сегодня мы видели очень много радости у игроков. Чемпионат мира получился замечательным. Мы очень много работали. Футболисты сборной Германии полностью выкладывались на тренировках. У многих из них совершенно не было опыта выступления на таких крупных турнирах, но они справились. Я горжусь тем, как наша команда выглядела на поле и за его пределами. Они продемонстрировали характер и желание биться за свою страну. Они понимали, как важно с уважением относиться друг к другу. В каждом матче сборной Германии на мундиале мы доказывали, что готовы сражаться друг за друга. В день после игры с Испанией все, конечно, очеь сильно переживали, но у нас нет оснований для уныния, мы отправимся домой в отличном расположении духа», – цитирует Лева Sky Sports.