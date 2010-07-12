Снейдер: Победа испанцев – позор для мирового спорта

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске после финального матча чемпионата мира по футболу, выигранного его подопечными с минимальным счетом, отметил, что игра была очень напряженной, его команде пришлось нелегко, но результат встречи справедлив. «Еще в первой половине были прекрасные моменты у Рамоса, у Пуйоля, мы могли забить намного раньше, - отметил наставник «Красной фурии». - Матч получился очень тяжелым, но мы доминировали на поле. Нидерланды очень серьезно подготовились и выходили на игру в надежде выиграть. У нас было много возможностей, мы использовали только одну, но этого было достаточно для победы. Мы были готовы и к серии пенальти, но очень хорошо, что до этого дело не дошло. Иньеста прекрасно показал, на что способен. Но я рад не только за него, а за всех футболистов, вся испанская сборная достойна победы». Главный тренер сборной Голландии Берт ван Марвейк после финального свистка не стал никого винить в поражении. «Мы были близки к победе, но счастливчиками оказались испанцы, - отметил наставник «оранжевых» на итоговой пресс-конференции. - Очень обидно, что в последние минуты матча мы не смогли спасти положение. Мы пытались играть в свою игру и вначале имели определенные преимущества. Вторую половину игры мы не смогли контролировать мяч. Испания опередила нас и выиграла кубок. Испания сегодня - лучшая команда в мире, и чтобы одолеть ее, мы должны были превзойти сами себя». Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер был более категоричен, отказавшись признавать заслуженной победу испанцев. «Это позор для мирового спорта. Иньеста должен был получить красную карточку, затем арбитр не назначил угловой удар в нашу пользу, а победный гол был забит из положения «вне игры». Одна минута решила судьбу этой встречи и всего турнира. У нас были великолепные возможности для взятия ворот, если бы нам удалось их использовать, то мы бы обязательно стали чемпионами мира. Но этого не произошло», - цитирует Снейдера NEWSru.com со ссылкой на De Telegraaf. Защитник сборной Нидерландов Йорис Матейсен также обвинил в неудаче своей команды арбитра встречи англичанина Говарда Уэбба. «Очень печально осознавать, что ошибки арбитра повлияли на результат матча, – приводит слова Матейсена Voetbal International. – Мы уже не можем ничего изменить, но я уверен, что в действиях Уэбба был злой умысел. Честно говоря, и у нас, и у испанцев были шансы. Но чтобы выиграть, нужно было забить, а мы не сумели этого сделать, поэтому проиграли. Сейчас трудно признать, что наше выступление заслуживает положительной оценки, ведь шанс выиграть чемпионат мира выпадает раз в жизни, и мы его не использовали. Поэтому нам очень больно». Голландец Арьен Роббен выразил мнение, что арбитр должен был удалить защитника испанцев Карлеса Пуйоля за десять минут до конца второго тайма. «В том эпизоде судья должен был назначить штрафной удар и показать Пуйолю вторую желтую карточку, - считает Роббен. - Он толкнул меня, к тому же Касильяс уже успел выйти из ворот. Когда играется финал чемпионата мира, то и судья должен быть мирового класса. Хочу быть очень осторожен в выражениях, но на этот раз этого не было». Между тем за фол Найджела де Йонга на Хави Алонсо голландцы еще в первом тайме вполне могли сами остаться в меньшинстве. В Амстердаме за ходом напряженного матча следили 180 тысяч болельщиков, передает телеканал «Вести». Когда стало ясно, что отыграться не удастся, расстроенные фанаты начали расходиться по домам. Церемонию награждения победителей им было больно смотреть. «Оранжевые» уже в третий раз вышли в финал чемпионата мира, но выиграть снова не удалось. За сборной Нидерландов сохраняется звание «без пяти минут чемпионов», которое они получили в 1978 году. Голландские фанаты покидали стадион в Йоханнесбурге не просто расстроенными - подавленными. И в своем поражении были готовы винить всех. «Я думаю, судья Говард Уэбб был подкуплен. Он взял деньги. Парень сбился с пути, он, похоже, не знает, что на него все оказывают влияние, и он оказывает влияние на игру. ФИФА нужно разобраться в этом», - заявил один из болельщиков. Тем временем вся Испания праздновала победу своей сборной в Южной Африке, передает ИТАР-ТАСС. 120 минут ожидания, 120 минут крайнего напряжения почти со слезами на глазах. Миллионы испанцев, которые высыпали на улицы испанских городов, были по-настоящему счастливы. Они чувствовали себя одной семьей, которой футболисты национальной команды подарили великую радость победы. Страна гуляла до утра - телевизионные ведущие даже призывали быть снисходительными к тем, кто с утра опоздает на работу. Тем более, что на вечер запланирована грандиозная встреча в Мадриде чемпионов мира. Хави Алонсо, Андрес Иньеста, забивший в финальном матче решающий гол, Давид Вилья, Икер Касильяс, Серхио Рамос и многие другие воспитанники испанского футбола сделали то, о чем в течение десятилетий мечтали испанские футболисты. Они со слезами на глазах получили золотые медали и золотой кубок чемпионов, но каждый из них в послематчевом интервью обратился со словами благодарности к своим тренерам и болельщикам. «Посвящаем победу нашей стране, испанскому народу, а также всем болельщикам сборной», - подытожил их выступления наставник «Красной фурии» Висенте дель Боске.