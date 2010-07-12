Скоропостижно умерла легендарная украинская спортсменка

На Днепропетровщине, в возрасте 63-х лет скоропостижно ушла из жизни легендарная спортсменка-парашютистка – Валентина Закорецкая. Валентина Николаевна Закорецкая – абсолютная чемпионка мира 1976 года, трехкратная чемпионка СССР, трехкратная чемпионка мира, обладательница более чем 40 мировых рекордов. Ее имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса, как женщины-парашютистки с наибольшим количеством прыжков в мире. Она совершила более 11500 прыжков. Она воспитала 22 мастера спорта СССР и Украины и четырех мастеров спорта международного класса. Последний год она работала тренером-инструктором по парашютной подготовке Енакиевского государственного авиационно-технического спортивного клуба. Валентина Николаевна умерла от острой сердечной недостаточности на аэродроме Днепропетровщины перед соревнованиями по парашютной акробатике, в которых должна была принять участие как судья. Награда: Орден Трудового Красного Знамени, Орден Княгини Ольги II степени, Почетный Знак ЦК ВЛКСМ «Спортивная доблесть», грамоты и дипломы Госкомспорта СССР и Украины.