Футбол. Установлена личность хулигана, посягнувшего на Кубок мира

Болельщик, пытавшийся накануне прорваться к золотому Кубку мира перед началом финального матча между Нидерландами и Испанией, предстанет перед специальным трибуналом ЧМ-2010 в ЮАР. Хулигану удалось безнаказанно пробежать по зеленому газону от северной трибуны стадиона "Соккер-сити" до пьедестала трофеем, установленного у кромки поля. Фанат попытался натянуть на кубок красную шапочку, но был сбит с ног охранником за мгновение до того, как сумел это сделать. Затем семеро секьюрити увели его в туннель мимо уже выстроившихся там футболистов. После этого инцидента футбольную реликвию поместили в футляр. Личность хулигана уже установлена - это 34-летний испанец Хауме Маркет Кот, более известный как Джимми Джамп. Для него это уже не первая подобная выходка. Дебют испанца в роли серийного провокатора состоялся в 2002 году во время одного из матчей "Барселоны". С тех пор он не раз красовался на публике, а однажды даже пробрался в королевские палаты в Мадриде и некоторое время постоял за спиной у короля. Последней выходкой Джампа было его появление на сцене "Евровидения" в Осло во время выступления испанского исполнителя. Теперь, по данным ИТАР-ТАСС, ему будут предъявлены обвинения в "незаконном проникновении в частное владение" и в попытке похитить трофей.