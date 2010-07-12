Названа сумма, которую получат от ФИФА победители чемпионата мира

Федерация футбола Испании (RFEF) получит от ФИФА 23,7 миллиона евро за победу своей сборной на чемпионате мира в ЮАР. Голландцам, которых «Красная фурия» накануне одолела в финале турнира в дополнительное время, будет выплачено 19 миллионов евро, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на французское издание L'Equipe. Неудачники полуфиналов - команды Германии и Уругвая - получат по 16 миллионов евро. Завершившие свой путь в четвертьфинале мирового первенства команды Ганы, Парагвая, Аргентины и Бразилии завоевали для своих федераций по 14,2 миллиона евро. Международная федерация футбольных ассоциаций выделила на призовой фонд в общей сложности 131,5 миллиона евро. Официальный доход ФИФА, включая продажу прав на телетрансляцию, составил 3,2 миллиарда долларов, а чистая прибыль равняется приблизительно 1 миллиарду.