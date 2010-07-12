Букмекеры считают Бразилию фаворитом чемпионата мира-2014

Только вчера прошел финальный матч чемпионата мира-2010 в ЮАР, как букмекеры уже готовятся к следующему турниру. По их данным, фаворитами на мундиале-2014, который пройдет в Бразилии, будут хозяева турнира. Вслед за ними идут вчерашние триумфаторы испанцы. Однако уже почти 50 лет никому не удается выиграть два подряд Кубка мира. Хотя подопечные Висенте Дель Боске уже переписали историю и стали первыми из европейских сборных, которым удалось победить на чемпионате мира за пределами собственного континента. Также в пятерку попали сборные Аргентины, Германии и Голландии, сообщает goal.com.