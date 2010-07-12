Блаттер раскритиковал финалистов ЧМ-2010 за грубость

Президент ФИФА Йозеф Блаттер остался недоволен поведением игроков сборных Голландии и Испании в финальном матче чемпионата мира-2010. Главный судья матча ХоуардУэбб показал рекордное количество карточек для решающим поединков мундиалей, 14 желтых карточек и одну красную. - Я ожидал, что команды будут соблюдать принципы Fair Play, - приводит AP слова Блаттера. – Сборные могли вести себя лучше в ходе финального матча. Вина за это лежит вовсе не на судьях. Трио арбитров пыталось добросовестно отработать, но команды не помогали им в этом.