Йоахим Лев представлен к высшей государственной награде

Президент Германии Кристиан Вульф объявил о том, что главный тренер сборной Йоахим Лев будет представлен к одной из высших государственных наград – Железному Кресту за заслуги перед ФРГ, сообщает Bild. Заявление было сделано в прямом эфире на пресс-конференции, посвященной подведению итогов чемпионата мира. Глава государства отметил, что национальная команда достойно представила страну на мундиале, и поэтому футболисты сборной Германии, завоевавшие на турнире бронзовые медали, также получат награды – Серебряные Лавры. Спорт-Экспресс