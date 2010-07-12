Хоккей. Игрок «Сокола» и сборной Украины будет выступать за белорусский клуб

Сегодня стало известно о том, что руководство «Рысей» подписало контракт с игроком национальной сборной Украины по хоккею Александром Победоносцевым, передает официальный сайт ХК «Сокол». 28-летний защитник в 42-х матчах за «Сокол» в прошедшем чемпионате ОЧБ забросил 9 шайб и отметился 15-ю результативными передачами. Это – второе пришествие Победоносцева в белорусские клубы – в активе Александра значатся успешные выступления за могилевское «Химволокн», в составе которого в 2005-м году он становился бронзовым призером ОЧБ. Интересен тот факт, что в «Гомеле» Победоносцев будет играть вместе с еще одним призером Экстралиги 2004-05 гг., харьковчанином Дмитрием Якушиным, для которого нынешний сезон станет вторым кряду в составе «Гомеля».