Касильяс: Мы еще не осознали, чего добились

Голкипер сборной Испании Икер Касильяс заявил, что испанским футболистам еще предстоит осознать тот факт, что они стали чемпионами мира, и признался, что испытывает более сильные эмоции, чем псле победы на Евро-2008. «Это исторический момент для испанского футбола. Мы, футболисты, еще даже до конца не осознали, насколько важно то, чего мы добились. Думаю, только со временем к нам придет ососзнание того, что же мы сделали. Я совсем не святой, просто у меня большой опыт важных матчей. Талант плюс поддержка родных и друзей – и вот я абсолютно счастлив. Мы мечтали об том с детства. Конечно, это намного более радостный момент, чем когда мы выиграли чемпионат Европы. Теперь мы чемпионы мира. Было непросто, но к счастью мы сумели победить. Мы заслужили эту победу. Позади почти 50 дней предельной концентрации, что само по себе непросто и помогает понять, какую работу мы сделали», – цитирует Касильяса The Evening Standard.