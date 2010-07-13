Возможно, в сезоне-2011 Райкконен перейдет в «Мерседес»

Согласно сообщению GrandPrix, в сезоне-2011 чемпион мира 2007 года Кими Райкконен может перейти в «Мерседес» и занять место Михаэля Шумахера. Первое упоминание о недавней встрече Райкконена с главой автоспортивного подразделения «Мерседеса» Норберта Хауга появилось в одной из финских газет, а уже во время Гран-при Великобритании в телевизионном интервью сам немец подтвердил, что общался с Кими. «Мы просто встретились как друзья. Кими примет решение самостоятельно, но, надеюсь, он вернется, ведь для «Формулы-1» это было бы здорово», – цитирует Хауга GrandPrix. Отметим, что во время этапа в Сильверстоуне трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт выразил уверенность в том, что после сезона-2010 Шумахер окончательно завершит карьеру в «Формуле-1».