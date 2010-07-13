Болт отказался от этапа «Бриллиантовой лиги» в Лондоне из-за высоких налогов

Трехкратный олимпийский чемпион Усэйн Болт отказался от участия на августовском этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне из-за высоких налогов. «Я пропущу соревнования в Лондоне после того, как агент сказал мне, что я потеряю в деньгах», – отметил Болт. «Его доход значительно уменьшится после выплаты налогов. Маловероятно, что Болт выступит в Великобритания до тех пор, пока не изменится законодательство. Но эти правила не распространяются на Игры-2012», – приводит слова агента легкоатлета Рикки Симмса AP.