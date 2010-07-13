Адвокат отказался от новичков в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат заявил, что он не будет вызывать в команду новичков перед товарищеским матчем с Болгарией, который пройдет 11 августа 2010 года в Москве. Об этом пишет газета «Спорт Экспресс». По словам Адвоката, «все сейчас говорят о каких-то новых лицах, но их просто нет». Адвокат рассказал, что он смотрел турнир молодежных команд в Тулоне, на котором молодежная сборная России проиграла Дании (1:3), Чили (0:5) и сыграла вничью с Катаром (2:2). По словам тренера, отметить в российской «молодежке» некого. Голландский специалист также рассказал, что он планирует использовать в сборной России тактическую схему «4-1-2-3», поскольку эта модель позволяет обеспечить «компактность и наилучшее передвижение мяча вперед» и удобна для того, чтобы оказывать давление на соперника. Наставник также прокомментировал итоги чемпионата мира по футболу в ЮАР, на котором сборная Голландии, которой Адвокат руководил в прошлом, заняла второе место. Адвокат назвал выход голландцев в финал «огромным успехом» и подчеркнул, что в решающем матче сборная Испании выиграла благодаря более высокому уровню игры.