Кройф: В финальном матче Голландия играла в антифутбол

Легенда голландского футбола Йохан Кройф подверг испепеляющей критике игру своих соотечественников в финале чемпионата мира-2010, где они в дополнительное время уступили испанцам с минимальным счетом. «К моему глубокому сожалению, команда Берта ван Марвейка сбилась на грубость, - цитирует NEWSru.com со ссылкой на телеканал Eurosport 63-летнего проповедника "тотального футбола". - Ее футболисты действовали настолько жестко, что уже на старте встречи должны были остаться вдевятером. Чтобы остановить «Красную фурию», «оранжевые» решили сыграть в антифутбол. Не знаю, осталась ли сборная Голландии довольна подобным выступлением, но эта тактика привела ее к поражению. Основное время матча завершилось со счетом 0:0 только лишь из-за того, что Испания не сумела продемонстрировать собственные козыри». В заключение вице-чемпион мира-1974 выразил возмущение судейством англичанина Ховарда Уэбба, который вынес рекордное количество предупреждений в финале мундиаля. Он, напомним, показал 14 желтых и одну красную карточку и допустил несколько ошибок, которые позволили голландским игрокам обвинить его в неквалифицированном судействе. Впрочем, по словам Кройфа, бритоголовый рефери явил себя скорее либералом: "Знаете, арбитр может ошибаться, но еще хуже, когда он трактует правила по своему усмотрению. К примеру, Уэбб не удалил двух голландцев, а Арьену Роббену забыл показать вторую желтую карточку, сделав вид, что ничего не заметил. Поединок такого ранга заслуживает хорошего судьи. И уж точно он заслуживает судьи, который не боится принимать решения". Тем временем за Ховарда Уэбба заступился никто иной как глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер. По его словам, финальный матч чемпионата мира получился очень непростым для бригады английского рефери. «Обсуждать работу официальных лиц матча - не моя задача, - отметил Блаттер. - Я только могу сказать, что бригаде арбитров выпала очень трудная игра, и им никто не помогал». Комментируя жесткие действия футболистов команды Нидерландов и вторя Йохану Кройфу, президент ФИФА заявил, что «победила та команда, которая играла в футбол».