В Америке не будут показывать бой Кличко-Поветкин

Американская телекомпания Showtime не намерена транслировать поединок между чемпионом мира IBF/WBO/IBO в супертяжелом весе Владимиром Кличко и обязательным претендентом на его титул Александром Поветкиным, передает Чемпионат.ру. Ранее сообщалось, что бой состоится 18 сентября, и руководство Showtime готово было показать бой в записи вместе с боем Хуана Мануэля Лопеса и Рафаэля Маркеса. Однако, как передает Boxingscene.com, после переноса боя на 11-е число у канала нет возможности показать поединок. Напомним, что ранее от идеи покупки прав на бой отказался и HBO.