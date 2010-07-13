К осени в Украине появятся вувузелы

Украинские предприниматели готовятся выпустить на рынок ставшие всемирно известными после прошедшего Чемпионата мира дудки-вувузелы. Поступление вувузел в розничную продажу ожидается к осени. Украинские бизнесмены, желающие распространять в Украине вувузелы, имеют два способа - заказать партию африканских дудок в Китае или наладить производство в Украине. Цена китайских вувузел составляет всего два доллара, сообщает «Газета по-киевски». Стоит отметить, что услышать вувузелы на матчах как минимум киевского «Динамо» украинским болельщикам точно не придется. Пресс-служба киевского клуба подтвердила журналистам, что запрет на дудки, введенный несколько лет назад, будет распространяться и на вувузелы. «Мы уже давно запрещаем проносить дудки на наш стадион, у входа висит соответствующая табличка. Вувузелы, разумеется, попадают под этот запрет», – говорит директор департамента «Динамо» по связям с общественностью Николай Несенюк. Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что производители вувузел собираются выходить на российский рынок. Напомним, что вувузелы уже запрещены во многих местах Европы, включая Уимблдон и испанские бычьи бега.