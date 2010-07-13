Иньеста: Я поздравляю осьминога Поля. Он будет очень популярен в Испании.

Хавбек сборной Испании и Барселоны Андрес Иньеста отказался признавать себя главным героем финала Чемпионата мира с Голландией (1:0), поздравил осьминога Пола, верно предсказавшего исход встречи, и объяснил свое решение посвятить забитый мяч футболисту Эспаньола Даниэлю Харке, ушедшему из жизни в прошлом году. «Какой я герой? Нет, я просто внес свой небольшой вклад в нашу общую победу. Игра получилась очень вязкой. Думаю, Испания заслужила победу. А еще поздравляю осьминога Поля. Он теперь будет очень популярен в нашей стране!», - заявил игрок. «Забитый в финале гол посвящаю своему другу Дани Харке. Я решил оставить послание ему на майке, чтобы он был рядом с нами в день триумфа. Я хочу, чтобы все знали, что он тоже причастен к этому успеху». - сказал Иньеста. Отметим, что игрок сборной Испании Андрес Иньеста получил персональную благодарность от премьер-министра своей страны Родригеса Сапатеро.