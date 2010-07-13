Кличко: Рассказы Sauerland – рекламный трюк и блеф

Чемпион мира по версии WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко прокомментировал заявления со стороны Sauerland Event о серьёзных инвесторах из России, которые должны были стать спонсорами его поединка с обязательным претендентом на титул IBF россиянином Александром Поветкиным. «Как и 2 года назад, мы все слышали рассказы со стороны Sauerland Event о серьёзных инвесторах из России, которые станут спонсорами нашего поединка. И он пройдет в Москве. Как видим, всё это оказалось рекламным трюком и блефом», - заявил Кличко-младший. На вопрос, когда он намерен приступить к подготовке к бою, Владимир ответил: «в Кицбюэль вместе со своей командой собираюсь заехать за 7 недель до начала боя – ориентировочно 25 июля.»