Слухи о договоренности Кличко с Бриггсом не подтвердились

Менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко Бернд Бенте опроверг слухи о том, что достигнута договорённость о проведении поединка между украинцем и экс-чемпионом мира по версии WBO в той же весовой категории Шенноном Бриггсом. По словам Бёнте, касательно следующего боя Кличко не подтверждены ни дата, ни соперник. При этом менеджер подчеркнул, что Бриггс входит в круг возможных оппонентов Виталия из-за рейтинга в WBC. Бриггс на данный момент занимает девятую строчку. Также в числе кандидатов в соперники Кличко называют Одланьера Солиса (#1), Николая Валуева (#2) и Томаша Адамека (#5), передает BoxingScene.