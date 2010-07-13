Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Первые матчи. Бакинский «Интер» принимает «Лех», «Дебрецен» в гостях у «Левадии» и другие матчи. Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд Первые матчи Интер Баку Азербайджан – Лех Польша 13 июля. 18.00. Биркиркара Мальта – Жилина Словакия 13 июля. 19.00. Ред Булл Зальцбург Австрия – ХБ Торсхавн Фарерские острова 13 июля. «Вальс-Зиценхайм», 19.00. Левадия Эстония – Дебрецен Венгрия 13 июля. 19.00. Металлург Лиепая Латвия – Спарта Прага Чехия 13 июля. 19.00. Литекс Болгария – Рудар Черногория 13 июля. 20.00. Омония Кипр – Ренова Македония 13 июля. 20.00. АИК Швеция – Женесс Люксембург 13 июля. 20.00. Хапоэль Тель-Авив Израиль – Железничар Босния и Герцеговина 13 июля. 21.00. Динамо Загреб Хорватия – Копер Словения 13 июля. 21.15. Богемианс Ирландия – ТНС Уэльс Уэльс 13 июля. 21.45. Экранас Литва – ХИК Хельсинки Финляндия 14 июля. 19.00. БАТЭ Белоруссия – Хафнарфьордур Исландия 14 июля. «Городской стадион (Борисов)», 19.00. Актобе Казахстан – Олимпи Рустави Грузия 14 июля. 19.00. Шериф Молдавия – Динамо Тирана Албания 14 июля. «стадион «Шериф»», 20.00. Линфилд Северная Ирландия – Русенборг Норвегия 14 июля. 21.45. Партизан Сербия – Пюник Армения 14 июля. 21.45.