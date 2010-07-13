Берлускони: Можно сказать, что Италия тоже выиграла этот чемпионат мира

Премьер-министр Италии и владелец «Милана» Сильвио Берлускони на экономическом форуме стран Средиземноморья зявил, что победа сборной Испании на чемпионате мира в ЮАР в каком-то смысле является победой всего региона, а значит и Италии. «Испания – выиграла чемпионат мира, а это средиземноморская страна, как и мы. Можно сказать, что мы тоже выиграли этот чемпионат мира», – цитирует Берлускони Sports.ru со ссылкой на La Repubblica. Напомним, что сборная Италии, победившая на чемпионате мира-2006 в Германии, в ЮАР не смогла выйти из группы, заняв в ней последнее место.