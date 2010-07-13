Поездка в метро привела Валуева в состояние стресса

Россиянин Николай Валуев рассказал, что при возможности больше никогда не будет спускаться в метро, поскольку последняя поездка стала для него настоящим испытанием. «Пару лет назад я предпринял попытку поехать на метро, это было что-то невероятное. Я просто опаздывал на встречу, оставил машину и решил добираться до места на подземке. Больше экспериментировать не буду. По причине того, что сейчас практически у всех есть мобильные телефоны с встроенными фото и видеокамерами, которые включаются тут же, как только появляется известное лицо», - сказал Валуев. «Это большое испытание для моих нервов. Пришлось даже принимать успокаивающие таблетки. В последнюю мою поездку в метро, я и попал под такой обстрел. Вся дорога стала сплошной съемкой. Не стану же я запрещать снимать? Еле дождался своей станции и выбежал из вагона и бегом на улицу. Правда, неприятно, когда все в метро как по команде достают мобильники и начинают снимать тебя», - признался боксер.