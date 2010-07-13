Экклстоун: Шумахер уйдет из Формулы-1, если не будет ездить лучше

Промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун согласен с Джеки Стюартом, что неудовлетворительные результаты могут склонить Михаэля Шумахера к решению окончательно уйти из Формулы-1 в конце сезона-2010. «Если Шумахер не будет выступать хорошо, то я сомневаюсь, что он захочет остаться. Но очевидно, что он физически готов, мотивирован и талантлив, однако машина не соответствует его уровню», - заявил Экклстоун в интервью City AM, передает «Корреспондент». Напомним, что в данный момент легендарный немецкий гонщик является пилотом Mercedes GP и занимает девятое место в индивидуальном зачете.