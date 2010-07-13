Снейдер: Обещаю, что через 4 года Кубок мира будет у Голландии

Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер поблагодарил болельщиков за поддержку в ходе финального матча Чемпионата мира-2010, в котором подопечные Берта ван Марвейка уступили Испании благодаря единственному мячу, пропущенному в конце дополнительного времени. Теперь один из лидеров намерен отдохнуть от футбола, а затем начать подготовку к сезону со своим клубом. «Я доволен тем, что мы сделали на Чемпионате мира, - приводит «Корреспондент» со ссылкой на Football Italia слова Снейдера. - Безусловно, нам было далеко до того футбола, который мы показывали на Euro-2008, но тогда мы вылетели в первом же раунде плей-офф, а теперь прошли весь путь до финала. Мы довели матч с Испанией, лучшей сборной мира, до дополнительного времени. У нас были шансы на победу, но не удалось поразить ворота соперника». «К тому же, мне кажется, судья отработал плохо. Гол испанцев был забит из офсайда. Иньеста жалуется на грубость с нашей стороны, а его самого должны были удалить. Радует, что наши фанаты поддерживали сборную Голландии. Болельщики заслужили этот финал. После Чемпионата мира я полностью измотан, чувствую злость и усталость. Сейчас я могу думать лишь об отдыхе. Затем уже подготовлюсь к сезону с Интером. Нас также ждут матчи сборной. То, что мы выиграли, еще недостаточно. Обещаю, через четыре года Кубок мира будет наш», - добавил один из лидеров сборной Голландии.