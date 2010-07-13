Осьминог Пауль оказался женщиной

Осьминог Пауль - особь женского пола. Такое предположение сделал шведский зоолог - один из работников музея-океанариума «Скансен» в Стокгольме Юнас Вальстрем. Он предполагает, что прогнозы знаменитому осьминогу Паулю на исход матчей Чемпионата мира-2010 помогал делать кто-то со стороны. Моллюску подкладывали в ящик специальный ароматизатор, который и служил подсказкой, не исключает Вальстрем. Существует также версия, что альтернативой ароматизатору могло служить любимое лакомство осьминога – крабы, пишет «Газета.Ru». Сомневается зоолог и в истинности пола головоногого, предполагая, что Пауль может быть особью женского пола. По словам Юнаса Вальстрема, у осьминогов-мужчин одна из восьми щупалец тоньше, чем остальные, чего он не увидел у Пауля.