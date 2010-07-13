«Барселона» не хочет видеть у себя Робиньо

Главный тренер испанской «Барселоны» Пеп Гвардиола не считает приобретение игрока английского «Манчестер Сити» Робиньо целесообразным, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Sport.es. Согласно информации источника, наставник каталонцев считает, что футболист, выступающий на правах аренды за бразильский «Сантос», не соответствует игровой философии Барселоны. Но Гвардиола уже работает со спортивным директором клуба Андони Субисареттой над вопросом приобретения новых игроков. Сам Робиньо уже заявлял, что не желает возвращаться в английский клуб и готов продолжать свои выступления за «Сантос». Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» предложил 20 миллионов фунтов английскому «Манчестер Сити» за трансфер нападающего сборной Бразилии Робиньо.