Владелец авторских прав на символику «Ф-1» подал иск в Арбитражный суд Москвы

Владелец авторских прав на все торговые марки, относящиеся к «Формуле-1», Formuls One Licensing подала заявление в Арбитражный суд Москвы, сообщает официальный сайт Российского агентства правовой и судебной информации. Компания хочет оспорить решение Роспатента, который отказал ей в правовой охране товарного знака «FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX». Роспатент удовлетворил запрос лишь в отношении этапа чемпионата мира, который предположительно пройдет в России. Тем не менее, в защите товарного знака на печатной и сувенирной продукции было отказано. «Коллегия Палаты по патентным спорам считает правомерным использование обозначения «RUSSIAN GRAND PRIX» применительно к этапу чемпионата «Формула-1», проводимому заявителем на территории Российской Федерации, для которого в 2008 году начато сооружение трассы в Московской области», – говорится в заявлении Роспатента. Дата рассмотрения заявления пока не объявлена.