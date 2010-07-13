Главный тренер сборной Новой Зеландии остается на своем посту

Главный тренер сборной Новой Зеландии Рики Херберт заявил, что останется на своем посту во главе национальной сборной и клуба «Веллингтон Феникс» несмотря на несколько выгодных предложений из других стран. «Новозеландская федерация футбола рада и дальше продолжать сотрудничество с «Фениксом», поэтому я согласился возглавлять сборную в следующем отборочном цикле до ЧМ-2014. Я ощущаю себя настоящим новозеландцем, деньги – не главное для меня. Работа за границей может быть привлекательной с разных точек зрения, но я все тщательно взвесил и сравнил с тем, чего мы можем добиться здесь», – цитирует Херберта ESPN Soccernet. Cборная Новой Зеландии стала единственной командой, которая не потерпела на чемпионате мира ни одного поражения.