Надаль примет участие в Kid’s Day на US Open

28 августа – в субботу перед стартом US Open – в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке пройдет 15-й ежегодный Arthur Ashe Kids’ Day. В мероприятии примут участие теннисисты Рафаэль Надаль, Энди Роддик, Новак Джокович и Ким Клийстерс, а также популярные исполнители Jonas Brothers, Деми Ловато и другие, сообщает официальный сайт US Open. Напомним, Arthur Ashe Kid’s Day – семейное спортивно-развлекательное мероприятие, традиционно проводящееся в течение целого дня в рамках Открытого чемпионата США, с играми, выступлениями музыкантов и теннисными мастер-классами.