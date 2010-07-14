Месси: Была бы моя воля – Марадона остался бы на своем посту

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси, находящийся в данный момент в отпуске, вновь проанализировал игру альбиселесте на чемпионате мира в ЮАР, сообщает Clarin. «Мы надеялись, что нам удастся добиться значительных результатов, но не удалось. Хочу поздравить сборную Испании, которая продемонстрировала прекрасную игру и справедливо стала чемпионом мира. Но я аргентинец, чувствую добрую зависть по отношению к игрокам испанской сборной и моим партнерам по «Барселоне». К сожалению, мои партнеры по сборной и я не были на высоте», - сказал Месси. Относительно будущего наставника аргентинской сборной Диего Марадоны футболист сказал: «Была бы моя воля, Марадона остался бы на своем посту. Однако это решение должен принять он сам. Мы должны начать с тех турниров, которые ждут нас в ближайшем будущем. Команда должна двигаться вперед и завоевывать вершины».