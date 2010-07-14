Сайт ФИФА за время проведения ЧМ-2010 собрал 7 миллиардов просмотров

За месяц проведения ЧМ-2010 официальный сайт ФИФА посетили 150 миллионов человек. Количество просмотров страниц сайта составило 7 миллиардов. Это на 1,5 миллиарда больше, чем ожидалось. Рекорд по количеству трафика за ЧМ-2010 принадлежит матчу групповой стадии Англия – США (1:1), когда за минуту сайт собирал один миллион просмотров. Самое большое количество пользователей было из Бразилии (7 процентов от всех пользователей сети в стране), затем идет Англия (6,9). Количество подписчиков странички ФИФА в социальной сети Twitter составляет 220 тысяч пользователей. Германия оказалась единственной страной, где официальный сайт ФИФА больше посещали женщины, чем мужчины, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование компании Nielsen.