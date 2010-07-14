Накануне Евро-2012 пустят скоростной поезд Москва-Харьков

Российские футбольные болельщики на матчи финальной части чемпионата Европы-2012 смогут добираться на скоростном поезде Москва-Харьков. Этот состав, как заявил начальник «Южной железной дороги» (ЮЖД) Виктор Остапчук, начнет курсировать между столицей России и Харьковым уже в будущем году. По словам начальника ЮЖД, уже сейчас ведутся соответствующие переговоры с руководством компании «Российские железные дороги» (РЖД). «Мы уже работаем над организацией этого состава, и я думаю, что в следующем году этот поезд будет запущен по новому летнему графику», – добавил Остапчук. Он также отметил, что для удобства пассажиров ЮЖД сейчас реконструирует приграничные станции Казачья Лопань и Тополи, а также все платформы на участке от Харькова до Казачьей Лопани. На платформах устанавливаются системы навигации, которые в режиме реального времени будут показывать местонахождение поездов.