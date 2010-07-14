Голкиперу сборной Англии выдвинули ультиматум

Английский футбольный клуб «Портсмут» предъявил ультиматум вратарю сборной Англии Дэвиду Джеймсу. От голкипера потребовали в течение 24 часов дать ответ на предложение о новом контракте. 39-летнему Джеймсу предложили стать играющим тренером, но он до сих пор не дал окончательного ответа, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на британское издание The Daily Mail. Руководство «Портсмута», который в сезоне-2010/11 будет играть в первом дивизионе чемпионата Англии, рассчитывало, что Джеймс даст ответ в минувший уик-энд. В связи с тем, что до начала турнира в первом дивизионе осталось немного времени, Джеймса и попросили определиться со своим будущим в течение 24 часов. В минувшем сезоне, когда «Портсмут» играл в премьер-лиге, у клуба возникли финансовые трудности. Команде запрещено покупать новых игроков, но в случае с вратарем может быть сделано исключение. Если Джеймс откажется играть за «Портсмут», то новичком команды может стать Джеми Эшдаун. Дэвид Джеймс играл за сборную Англии на чемпионате мира 2010 года. Первый матч с США (1:1) он пропустил, а затем защищал ворота английской команды в играх с Алжиром (0:0), Словенией (1:0) и Германией (1:4).