Пуйоль ушел из сборной Испании

Защитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Карлес Пуйоль завершил свою карьеру в национальной команде. Пуйоль принял окончательное решение об уходе из сборной, хотя главный тренер испанцев Висенте дель Боске просил защитника остаться в национальной команде. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на испанскую Marca. 32-летний футболист объявил, что он покинет сборную по окончании чемпионата мира 2010 года, еще в ноябре 2009 года. После победы на ЧМ-2010 Пуйоль подтвердил, что он не изменит своего решения и попросил не вызывать его в национальную команду на товарищеский матч с Мексикой, который состоится 11 августа. Пуйоль провел за сборную Испании 90 матчей, в которых он забил три гола. Помимо ЧМ-2010, Пуйоль в составе национальной команды также выиграл чемпионат Европы 2008 года. Защитник дебютировал в сборной в 2000 году в матче с Голландией. Свой последний матч за испанскую команду Пуйоль также провел с голландцами, которых Испания в финале ЧМ-2010 обыграла со счетом 1:0.